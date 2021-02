Nba: ko dei Nets con i Pistons ultimi in classifica

Il clamoroso ko dei Nets con i Pistons ultimi in classifica è la nota principale del turno Nba giocato nella notte italiana. La formazione di Brooklyn, ancora priva di Kevin Durant, (ma con Kyrie Irving da 27 punti e James Harden da 24) è stata battuta 122-111, trascinata da una grande prova di Jerami Grant che ha segnato 32 punti. Una vittoria che stronca il filotto di sconfitte consecutive di Detroit, finora 4, e conferma che pur da ultimi in classifica, i Pistons hanno una marcia in più quando incontrano le grandi, visto che hanno già battuto anche i Sixers e i Lakers.

Nelle altre sfide si segnala la netta affermazione di Utah Jazz, capolista a ovest, contro i Celtics che a est sono al quarto posto. Utah ha vinto per 122-108, miglior marcatore Donovan Mitchell con 36 punti. Anche la capolista a est, Philadelphia, ha consolidato il suo primato, vincendo in casa dei Sacramento Kings per 119-111, con il solito show di Joel Embiid, autore di 25 punti e 17 rimbalzi