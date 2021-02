Nba: Lakers e Bucks all'assalto della classifica

I Lakers e i Bucks sono usciti vittoriosi dal turno di questa notte in Nba e continuano il loro inseguimento delle capoliste rispettivamente Utah a ovest e Sixers a est.

I californiani campioni in carica hanno faticato più del previsto ma alla fine hanno piegato Oklahoma per 119-11 all'overtime, trascinati come sempre da Lebron James, autore di una tripla doppia da 28 punti, 14 rimbalzi e 12 assist.

Milwaukee invece è andata a vincere più agevolmente in casa dei Nuggets per 125-112, nonostante l'ottima prova di Nikola Jokic (35 punti e 12 rimbalzi) nell'attacco avversario. In campo rivale il greco Giannis Antetokounmpo ha firmato con 30 punti (con 9 rimbalzi) il successo dei Bucks.

Nelle altre sfide di questo turno si segnala la vittoria esterna dei Raptors su Memphis: i canadesi hanno prevalso 128-113 e continuano la loro lenta marcia verso le zone alte della classifica. Nuovo successo per gli Spurs, stavolta ai danni di Golden State (105-100) che pure aveva dalla sua uno Steph Curry in grande smalto, autore di 32 punti. Nelle zone alte della classifica a ovest, successo dei Suns sui Cavs per 119-113 (con 36 punti di Devin Booker). Infine ko casalingo dei Chicago Bulls, piegati dai Wizards per 105-101, con le stelle dei due attacchi, Bradley Beal e Zach LaVine, che hanno messo a segno 35 punti per uno.