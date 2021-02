Nba: festa punti per Curry e Jokic, corrono i Sixers

Notte ricca di emozioni e di canestri in Nba. I Sixers primi in classifica a est, hanno battuto 124-108 i Nets ora quarti, con 32 punti di Joel Embiid. La formazione di Philadelphia continua dunque la sua marcia inarrestabile. Seguita dai Bucks, facilmente vittoriosi sui Cavs per 124-99.

Vittoria sofferta invece per i Lakers contro i Detroit Pistons, ultimi in classifica. All'overtime i campioni in carica hanno prevalso per 135-129, con LeBron che ha firmato 33 punti e 11 assist. Questa vittoria vale il secondo posto a ovest.

Spettacolo di canestri nella sfida tra Golden State e Dallas Mavericks, vinta da questi ultimi per 134-132: mattatore assoluto Steph Curry che ha realizzato ben 57 punti, tuttavia non sufficienti a evitare il ko ai suoi, mentre in campo avverso Luka Doncic ha segnato 42 punti e 11 assist.

Boom di segnature individuali anche nella sida tra i Sacramento Kings e i Denver Nuggets. Hanno avuto la meglio i Kings 119-114, e a Denver poco sono serviti i 50 punti (più 12 rimbalzi e 8 assist) di Nicola Jokic.

Buona serata infine per gli Atlanta Hawks, usciti vincitori dal match contro i Raptors per 132-121, 15 punti per Danilo Gallinari.