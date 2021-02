Nba: cadono i Sixers a sorpresa, vince ancora Utah

Sorpresa nel turno di questa notte in Nba. I Sixers, finora dominatori nella Eastern Conference sono infatti incappati in un ko ad opera dei non irresistibili Trail Blazers per 121-105. La formazione di Portland che viaggia a metà classifica con tanti alti e bassi, e con alcune assenze importanti, ha piegato nettamente la capolista, che ha avuto in Joel Embiid con i suoi 37 punti l'unico giocatore davvero in partita.

Non ha fallito il bersaglio invece la capolista della Western Conference, Utah Jazz che ha inanellato l'ennesima vittoria stagionale, stavolta ai danni di Atlanta per 112-91, ed ha mantenuto naturalmente la vetta della classifica. I Lakers attualmente al terzo posto hanno vinto la sfida diretta con i Nuggets che li tallonano da vicino. I campioni in carica hanno superato Denver per 114-93, tripla doppia per Lebron James (27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist). Nelle altre due gare di questo turno, pesante ko casalingo per i Mavericks, piegati da Golden State con un duro 147-116, miglior marcatore Kelly Oubre jr. con 40 punti, suo best score in carriera. Infine, successo dei Rockets a Memphis, 115-103.