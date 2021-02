Nba: cadono i Clippers, Utah vola in classifica

Il ko dei Clippers, con conseguente balzo in classifica di Utah Jazz e Brooklyn Nets, e i 54 punti di Fred Van Vleet sono le note dominanti del turno Nba giocato nella notte italiana.

La formazione di Los Angeles è stata piegata proprio dai Nets, che oramai non nascondono più le loro ambizioni. Trascinata dai 39 punti di Kyrie Irving, dai 28 di Durant, e dalla tripla doppia di James Harden (23 punti, 11 rimbalzi e 14 assist), Brooklyn si è imposta per 124-120 in rimonta, dopo essere stata sotto per gran parte della gara. Questa vittoria vale per i Nets il secondo posto in classifica a est, alle spalle dei Sixers, altra rivelazione di questa stagione. Viceversa la sconfitta dei californiani ha aperto la strada della vetta, a ovest, a Utah Jazz, che stanotte ha battuto i Detroit Pistons per 117-105.

Nella sfida tra i Raptors e Orlando Magic, finita 123-108 per i canadesi, spicca l'incredibile score personale di Fred Van Vleet, che firmato 54 punti dominando in ogni parte del campo.

Nelle altre sfide, successo di Golden State su Boston per 111-107 di Portland sui Wizards per 132-121 e di Indiana su Memphis 134-116.