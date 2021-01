Nba: cadono i Clippers, Utah nono successo di fila

La caduta dei Clippers dopo sette vittorie consecutive e il nuovo successo di Utah, il nono di fila, sono le note principali del turno Nba giocato nella notte italiana, con tre soli incontri in programma. I californiani con una formazione rimaneggiata e priva di alcune stelle (su tutti Kawhi Leondard e Paul George) si arrendono agli Hawk per 108-99, e perdono il secondo posto in classifica a ovest. Miglior marcatore Trae Young, autore di 38 punti, per l'azzurro Danilo Gallinari poco meno di un quarto d'ora in campo. La battuta d'arresto dei Clippers favorisce Utah Jazz che con il successo sui New York Knicks 108-94 scavalca proprio i Clippers e si avvicina sempre più alla vetta della classifica. Nella terza partita vittoria dei Rockets sui Wizards per 107-88. In classifica a est sono in vetta sempre i Sixers, seguiti da Celtics e Bucks; a ovest sono avanti i Lakers, tallonati da Utah Jazz e dai Clippers.