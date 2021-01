Nba: Lebron trascina i Lakers al successo sui Bucks

E' Lebron James il vincitore della sfida di questa notte con l'altro fuoriclasse della Nba, Gianni Antetokounmpo: la stella dei californiani infatti ha prevalso sia nel personale (34 punti, 6 rimbalzi e 8 assist) sia nel punteggio di squadra 113-106, contro il gigante greco (che ha portato a casa 25 punti e 12 rimbalzi) ma non ha potuto evitare la sconfitta casalinga dei Milwaukee Bucks a opera dei Los Angeles Lakers. I Lakers confermano dunque il loro dominio in questa fase del campionato, seguiti da Utah Jazz, che ha vinto anche stanotte, battendo 129-118 i Pelicans e soprattutto infilando la settima vittoria di fila che proietta la formazione al secondo posto della classifica a ovest, appaiata ai Clippers. Nella terza sfida in programma nella notte italiana, vittoria esterna dei New York Knicks sui Warriors per 119-104.