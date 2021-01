Nba: Lakers sbancano Houston e Harden fa la valigia

Il turno di questa notte in Nba ha portato la notizia che tutti già conoscevano, ma che non era mai stata ufficializzata, cioè la voglia di James Harden di lasciare i Rockets. Il fuoriclasse ne ha parlato al termine della partita persa in casa contro i Lakers per 117-100. Harden, detto il 'barba', giocatore con una media di oltre 30 punti a partita, ha detto che la "situazione è insostenibile". Lasciando intendere che la sua valigia è pronta.

La serata ha riportato il sorriso fra i Sixers, tornati al successo contro Miami per 137-134 con la favolosa prestazione di Joel Embiid che ha firmato 45 punti e ben 16 rimbalzi, facendo dimenticare gli ultimi rovesci. I Sixers erano partiti alla grande in questa stagione, conquistando la vetta a est. Poi alcuni casi di covid e di isolamento hanno rimaneggiato la squadra, segnando battute d'arresto e la perdita della leadership. Ritorno al successo stanotte anche per i Nets, 122-116 su Denver. Turno da dimenticare invece per i Cavs, che in casa rimediano una pesante sconfitta a opera di Utah Jazz, con un differenziale altissimo: 117-87. Infine altro capitombolo casalingo, questa volta di Golden State, ko 104-95 con i Pacers.

In classifica, a est c'è al comando Boston seguita dai Sixers; a ovest i Lakers, seguiti da Utah Jazz.