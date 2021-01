Basket: capodanno in Nba, primo ko per Orlando

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Torna John Wall dopo 735 giorni di assenza, e gli Houston Rockets battono i Sacramento Kings 122 a 119. Prima sconfitta per Orlando. E pieno di colpi di scena il Capodanno della Nba, in campo anche nell'ultimo giorno dell'anno.

Il play di Houston segna 22 punti e realizza 9 assist per il primo successo stagionale dei Rockets, che festeggiano anche il debutto di DeMarcus Cousins (8 punti e 3 assist) e il rientro di Eric Gordon dal protocollo Covid. Protagonista assoluto della partita James Harden, che chiude il 2020 con 33 punti, 6 rimbalzi e 8 assist.

| Il 2021 si apre senza che ci siano più squadre imbattute, dopo che gli Orlando Magic hanno perso dai Philadelphia 75ers per 92-116. Padroni di casa travolti dall'eccellente prestazione al tiro dei 76ers, che hanno segnato 8 delle prime 12 triple (15/33 alla fine) e nel primo tempo erano già a +37, concedendo solo 40 punti all'intervallo.

I Chicago Bulls fanno il colpo a Washington, battendo i Wizards 133 a 130, senza quattro giocatori (tra cui Lauri Markkanen) fermati a causa del protocollo anti-COVID e grazie a un tiro libero realizzato da Coby White a 60 secondi dalla sirena. Per il resto, i New Orleans Pelicans vincono 113 a 80 sul campo degli Oklahoma City Thunder - con Nicolo' Melli 17 minuti in campo dalla panchina, con 5 punti all'attivo -, Toronto Raptors infligge un 100 a 83 ai New York Knicks, Indiana Pacers un 11 a 99 ai Cleveland Cavaliers e Utah Jazz-Phoenix Suns finisce 95-106 (ANSA).