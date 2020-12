Virtus Bologna-Pesaro 100-80, Belinelli protagonista

Torna alla vittoria casalinga la Virtus Bologna, nel recupero , battendo la VL Pesaro con il punteggio di 100-80.

Un successo che porta la firma della coppia d'oro Teodosic-Belinelli (35 punti e 9 assist in due in 42 minuti totali sul campo), con la regia di un sontuoso Markovic (15 con 9 assist e 7 rimbalzi), e apre le porte della Final Eight di Coppa Italia ai bolognesi.

Vittoria casalinga per Trieste che ha avuto la meglio, in una gara sofferta, di Treviso con il punteggio finale di 84-79.