Basket: l'Italia batte la Russia 70-66

Terza partita e terza vittoria per l'Italia nel gruppo B delle qualificazioni a EuroBasket 2022. A Tallinn, gli Azzurri hanno battuto la Russia 70-66 bissando il successo dell'andata a Napoli e, pur essendo già qualificati essendo l'Italia Paese ospitante, restano imbattuti nel girone davanti proprio alla Russia e con una partita in meno. Nella finestra di febbraio, oltre alle gare in programma contro Estonia e Macedonia del Nord, l'Italia dovrà recuperare il match non disputato sabato scorso contro i macedoni, rinviato a causa della positività di tre membri della delegazione balcanica.".