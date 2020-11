Il ct Sacchetti convoca 16 azzurri per match a Tallinn

Il ct della nazionale di basket, Romeo Sacchetti, ha convocato 16 giocatori per il raduno in vista degli incontri di qualificazione a Euro 2022 contro la Macedonia del Nord (28 novembre) e la Russia (30 novembre). L'Italia è già qualificata come Paese ospitante ma comunque guida la classifica del girone con 4 punti. Gli atleti dovranno ritrovarsi a Roma lunedì prossimo, 23 novembre, ma solo 12 dei 16 selezionati partiranno per la "bolla" di Tallinn mercoledì 25. L'Italia riparte dalla doppietta di febbraio, quando a Napoli e a Tallinn ebbe la meglio rispettivamente sui russi 83-64 e sugli estoni 81-87, che però sono alla caccia dei posti per accedere all'Europeo.

Questo l'elenco dei convocati: Amedeo Della Valle (Buducnost Voli), Marco Spissu (Sassari), Paolo Banchero (O'Dea High School - Usa), Leonardo Candi (Reggio Emilia), Davide Moretti (Milano), Tommaso Baldasso (Roma), Amedeo Tessitori, Alessandro Pajola e Giampaolo Ricci (Virtus Bologna), Raphael Gaspardo (Brindisi), Giordano Bortolani (Brescia), Michele Ruzzier (Varese), Michele Vitali (Bamberg), Andrea Pecchia (Cantù), Davide Alviti (Trieste), Nicola Akele (Treviso).