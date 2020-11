Nba, Gallinari agli Hawks, 61,5 milioni in 3 anni

Danilo Gallinari firma un contratto da favola e lascia gli Oklahoma City Thunder per passare agli Atlanta Hawks. Secondo rivelazioni dei media americani, con un cachet di 61,5 milioni di dollari in tre anni il campione azzurro della Nba si appresta dunque a cambiare casacca. Per il giocatore nato nei pressi di Lodi, sarà la quinta diversa formazione nel grande campionato americano di basket, dopo le esperienze con i New York Knicks, i Denver Nuggets, i Los Angeles Clippers e in ultimo gli Okc.

La notizia dell'ingaggio del 32enne gigante italiano era nell'aria da giorni, peraltro diverse formazioni erano in lizza per accaparrarsi le prestazioni del lungo lombardo, alla fine l'ha spuntata Okc. L'offerta economica al campione azzurro è la più alta mai prevista da un team per un accordo pluriennale con un giocatore ultra30enne, peraltro mai convocato per l'All-Star Game.