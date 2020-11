Pallacanestro: Petrucci rieletto alla guida della Fip

Gianni Petrucci è stato rieletto alla presidenza della Federbasket per il terzo mandato consecutivo, il suo quinto in totale alla guida della Fip. A rinnovare la fiducia per il prossimo quadriennio olimpico al presidente uscente, nonché candidato unico, è stato il 90% dei voti validamente espressi. "Sono onorato ed orgoglioso di essere stato confermato - ha esordito il presidente Petrucci - è il momento più difficile per il paese e dobbiamo intervenire, come ho già detto nel mio discorso di candidatura, con riforme e rivoluzioni nell'interesse della pallacanestro. Ringrazio il mondo del basket che mi ha eletto e mi auguro di essere all'altezza dei prossimi quattro anni -ha concluso Petrucci - Di sicuro ci sarà il mio impegno e la mia disponibilità". Dopo l'Assemblea, il Consiglio Federale ha eletto in qualità di Vicepresidenti Gaetano Laguardia (vicario) e Federico Casarin. Il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina è stato nominato presidente del Comitato Nazionale Allenatori, Maurizio Bertea confermato segretario generale.