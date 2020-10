Basket: Datome, per medaglia con Italia mi rado barba

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Per una medaglia con l'Italia Gigi Datome è disposto a "radersi a zero la barba". Il capitano della nazionale azzurra di basket, prossimo protagonista a giugno al Preolimpico di Belgrado per staccare il pass verso Tokyo, fa questo fioretto durante il 'Festival dello Sport' organizzato dalla Gazzetta dello Sport, ricordando il celebre taglio di capelli fatto in campo pochi istanti dopo aver vinto l'Eurolega con il Fenerbahce. "Con Milano - rimarca Datome - l'obiettivo realistico è quello di qualificarci per i playoff, il resto si vedrà. Finora non abbiamo ancora perso e siamo quindi ancora in luna di miele". (ANSA).