Basket: LeBron James, all'Nba Trump non mancherà

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Non credo che la comunità del basket sia triste per averlo perso tra il suo pubblico. Posso parlare per tutti noi che amiamo questo gioco e rispondere che non ce ne potrebbe importare di meno". Non è ricorso a giri di parole LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, per rispondere alle critiche di Donald Trump. Il presidente Usa aveva deplorato il gesto dei giocatori Nba inginocchiatisi durante l'inno nazionale, in omaggio alle proteste antirazziste seguite all'uccisione di George Floyd, aggiungendo che non avrebbe più seguito le loro partite.

James, in prima linea nella campagna in vista delle elezioni presidenziali di novembre per proteggere il diritto al voto degli afroamericani, ha affermato che i fan del basket hanno apprezzato la posizione dei giocatori su questioni sociali e politiche. "Il nostro sport vanta fan in tutto il mondo - ha aggiunto James - I nostri sostenitori amano e rispettano ciò che cerchiamo di portare al gioco, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato". (ANSA).