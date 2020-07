Basket: Nba torna in campo, 33 amichevoli prima del via

La Nba torna in campo in vista della partenza del campionato dopo lo stop per il coronavirus e lo farà con 33 amichevoli. Un calendario fitto, quello annunciato dalla lega del basket a stelle e strisce e che vedrà impegnate tutte le squadre dal 22 al 28 luglio a Disney World, in Florida, prima del via ufficiale il 30. Ogni squadra disputerà tre gare.

Tra i match di spicco il duello LeBron-Doncic, le sfide dei Thunder di Gallinari a Boston e Philadelphia e quelle di Belinelli e Melli con i Bucks di Antetokounmpo. Il 22 luglio si parte con la gara tra i Los Angeles Clippers e gli Orlando Magic.