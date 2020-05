Basket, Eurolega ed Eurocup annullate per Coronavirus

Eurolega ed Eurocup sono annullate per il Coronavirus. E' l'epilogo dell'assemblea dell'Eca, aperta da un intervento di Jordi Bertomeu: il presidente, come apprende ANSA, ha messo in dubbio la possibilità di ripresa per i troppi rischi per la salute dei giocatori, apertamente contrari alla ripartenza, e proposto lo stop definitivo. Una decisione accettata dai club. Bertomeu parlerà in conferenza alle 16.30. Si chiude così ufficialmente la stagione per Olimpia Milano, Virtus Bologna e Reyer Venezia.