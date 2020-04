Olimpia Milano dona un milione di euro per la ricerca

Un milione di euro destinato al supporto e alla promozione della ricerca sul Covid-19, coordinata dal professor Massimo Galli. E' quanto ha devoluto l'Olimpia Milano al dipartimento di Scienze biomediche e cliniche dell'ospedale Sacco con la parte di stipendi a cui hanno rinunciato il coach Ettore Messina e i giocatori. "Un sentito ringraziamento - dichiara con gratitudine il Rettore dell'Università Statale di Milano, Elio Franzini - alla società di basket meneghina che ha voluto concretamente e generosamente supportare la ricerca universitaria in questa difficile emergenza, confermando ancora una volta lo stretto legame con la città. L'auspicio è che questo assist alla ricerca si tramuti in un meritato scudetto per la vittoria finale".