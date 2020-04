Coronavirus: Nba, guarito Dolan proprietario Knicks

E' guarito dal coronavirus il proprietario dei New York Knicks, formazione della Nba. James Dolan era stato contagiato quasi un mese fa. Il 64enne manager era risultato positivo al covid-19, ma con sintomi lievi, tanto che ha trascorso tutto il periodo di isolamento nella propria abitazione. E' stato lo stesso club a dare oggi notizia della completa guarigione di Dolan, che si è anche recato in alcune strutture sanitarie di New York per donare il sangue per le ricerche contro il virus