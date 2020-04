Coronavirus, la Federbasket dichiara conclusa la stagione

Stop anche al massimo campionato di basket. Il presidente della Federazione italiana pallacanestro Giovanni Petrucci, considerata la determinazione della Lba di demandare ogni e qualsivoglia decisione in merito alla chiusura anticipata della stagione 2019/'20 e sentito per le vie brevi il Consiglio federale, dichiara concluso il campionato di Serie A.

In precedenza, si era svolto un colloquio in videoconferenza tra il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora e i presidenti di Federbasket e Lega basket Serie A, Petrucci e Umberto Gandini. La Federazione e la Lega, aveva informato la Fip, hanno potuto "rappresentare compiutamente le esigenze dell'intero movimento e dei club, suggerendo e richiedendo alcuni potenziali interventi a sostegno dell'attività sportiva. Il confronto ha consentito di allineare tutte le componenti circa i percorsi intrapresi e da intraprendere, nella piena consapevolezza dell'urgenza degli interventi da adottare".