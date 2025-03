Mondiali indoor: Dosso argento nei 60 metri. 'Orgogliosa, ma volevo l'oro'

Zaynab Dosso (con il tempo di 7"06) è medaglia d'argento nei 60 metri ai mondiali indoor di atletica leggera di Nanchino. L'oro è andato alla svizzera Mujinga Kambundji, mentre la lussemburghese Patrizia Van der Weken ha conquistato la medaglia di bronzo. Nei 60 ostacoli fuori dal podio Lorenzo Simonelli che chiude la gara al quarto posto. Oro all'americano Holloway, chiudono il podio il francese Belocian in 7.54 e il cinese Liu in 7.55.

"Mi aspettavo molto da me stessa, ma nei 60 metri la partenza non perdona. Ho sbagliato e ho pagato, però allo stesso tempo sono molto orgogliosa del mio percorso: se penso a tre anni fa, non mi sarei mai aspettata di vincere una medaglia e oggi sono quasi delusa per l'argento, mi fa strano. Volevo quest'oro, per me e per l'Italia, e continuerò a lavorare". Zaynab Dosso non nasconde un po' di delusione per il secondo posto ai mondiali indoor di atletica nei 60 metri: la sprinter azzurra, che solo qualche settimana fa ha vinto il titolo europeo al coperto, voleva fare il bis. "In semifinale avevo sbagliato la partenza, poi in finale mi sono detta di mettermi sui blocchi tardi, lo starter ci ha tenuto comunque tanto e mi sono un po' distratta - ha spiegato Dosso - È stato difficile correre rilassata, ma sono contenta di non aver mollato. Un pensiero va anche allo staff medico federale, perché sono rimasta ferma una settimana dopo gli Europei per un problema allo scafoide e sono grata di essere riuscita a correre. Per me è un punto di partenza per la stagione all'aperto".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA