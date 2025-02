Rimonta a metà, il Sei Nazioni dell'Italia comincia con un ko FOTO

Parte con una rimonta incompleta e una sconfitta il Sei Nazioni dell'Italia.

A Murrayfield, la Scozia batte gli azzurri nella prima giornata dell'edizione 2025, dopo un match a due facce con i padroni di casa dominanti nel primo tempo e la squadra di Quesada bravi a reagire nella ripresa, rimettendo in piedi una partita difficile. Nel finale la squadra di Townsend è uscita alla distanza con le due mete di Huw Jones (tripletta per lui, considerando anche la marcatura del primo tempo) che hanno chiuso il match dopo la meta del pareggio di Brex. A Edimburgo l'Italia resta sempre attaccata alla partita, , anche quando nel primo tempo la Scozia gioca a ritmi altissimi, mette punti sul tabellone con Allan da piazzati e nella ripresa trova anche il pareggio. Alla fine, dopo il break scozzese, l'assalto degli azzurri avrebbe meritato miglior fortuna almeno per il punto di bonus.

"La differenza sono le due o tre mete concesse agevolmente, che di solito controlliamo. In attacco non sempre tutto ha funzionato, si vede che manca del lavoro. La differenza è sul 19-19, dobbiamo lavorare per non perdere questi palloni e farci prendere in contropiede": così a caldo il ct dell'Italrugby. "Peccato - aggiunge - la rimonta era stata ottima dopo un primo tempo in cui avevamo resistito. Ora pensiamo al Galles". La Scozia parte subito forte e schiaccia immediatamente gli azzurri nella propria metà campo: il XV del Cardo sembra imprendibile ogni volta che gioca il pallone al largo e colpisce immediatamente con Rory Darge, dopo una gran penetrazione di Kinghorn, e Huw Jones, che beneficia di una cavalcata devastante di Duhan van der Merwe. L'Italia accorcia con due piazzati di Allan per il 14-6 provvisorio. Poco dopo però un fallo di Negri porta alla Scozia un calcio di punizione trasformato in una touche a cinque metri, da cui Dave Cherry riparte e offre un elegante scarico a Ben White per la terza marcatura dei padroni di casa. Nonostante il primo tempo difficile la difesa dell'Italia non molla: prima Paolo Garbisi salva nei suoi 22 con un gran tenuto, poi Ferrari e Nicotera fanno muro sulla carica di Darge e gli fanno scoppiare il pallone delle mani.

Sulla mischia successiva l'Italia mette un punto importante, avanzando e conquistando il penalty. Allan va ancora per i pali e firma il 19-9 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa la Scozia prova ancora ad insistere, tenendo sempre vivo il pallone e cercando di mettere in difficoltà l'avversaria sul ritmo. La difesa azzurra però è ancora buona. Al 43′ una serie di placcaggi avanzanti mette in grande difficoltà la Scozia: prima Fischetti, poi Nicotera, poi arriva Menoncello che conquista il tenuto che vale un altro calcio di punizione dalla linea dei 10 metri. Allan mette dentro anche questo e porta l'Italia sotto il break: 19-12. La partita è cambiata, la Scozia non avanza più ed è costretta a forzare la giocate: al 46′ Brex capisce in anticipo ciò che sta per fare Russell, gli intercetta il passaggio e si trova davanti un'autostrada per volare in mezzo ai pali. È la meta del pareggio.

Con il doppio play in campo la Scozia prova a rendersi più imprevedibile e al 61′ sfrutta il primo errore azzurro nel secondo tempo. Azione da mischia ordinata con Kinghorn che apre su Graham, capace di seminare tre avversari e aprire lo spazio a metà campo. Arriva in sostegno Huw Jones che conclude l'azione per il 26-19. La Scozia riprende coraggio e al 66′ allunga nel punteggio con un'altra azione da mischia ordinata: Russell ispira il primo avanzamento con Graham che prova a buttarsi dentro, poi Horne cambia lato e dall'altra parte Huw Jones riesce a battere Ioane e Menoncello per segnare il 31-19. Nel momento più difficile l'Italia reagisce bene. Il finale è un assalto azzurro, ma la Scozia tiene e impedisce all'Italia di portare a casa il bonus difensivo: finisce 31-19 per i padroni di casa, che conquistano 5 punti contro lo zero dell'Italia.



