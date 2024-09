Luna Rossa rompe e si ferma nel corso della settima regata della semifinale della Louis Vuitton Cup. L'Ac 75 italiano si piantata in acqua per un problema tecnico alle vele nel corso della quarta boa e ha scelto di non ritirarsi in attesa che American Magic concluda i suo percorso per definire il 4-3 del punteggio.

