Tamberi sorride: 'Oro a Parigi e ritiro? Metto la firma'

Il sogno del secondo oro olimpico nel salto in alto, un'impresa finora mai riuscita in campo maschile. Dopo una settimana complicata da un infortunio, il campione olimpico e mondiale Gianmarco "Gimbo" Tamberi è pronto a "ripartire al 100%". Si proietta verso Parigi che potrebbe essere l'ultima sua ultima grandissima vittoria. "Firmerei per l'oro e il ritiro la sera del 10 agosto", dice l'atleta marchigiano ai cronisti ad Ancona a margine della firma dell'accordo con cui si è legato alla sua Regione Marche come testimonial per due anni. All'Olimpiade parigina sarà portabandiera azzurro, orgoglio delle Marche che ora rappresenterà nel mondo.

Arriva in Regione in doppiopetto blu, con al fianco la moglie Chiara Bontempi, sereno e sorridente. Ma il pensiero è già rivolto alla gara olimpica che potrebbe chiudere la sua favolosa carriera. "L'avevo detto anche a Tokyo - ricorda - che sarebbe stata l'ultima sfida che avevo in testa, l'avevo detto l'anno scorso per i Mondiali. Penso sia difficile dire basta, però in questo momento quello che sto rincorrendo è un qualcosa di unico che sarà difficilissimo da raggiungere perché non c'è mai riuscito nessuno". "Se dovessi riuscirci io per primo, penso che poi sarà difficile trovare un altro obiettivo anche più stimolante". Gimbo dice di non aver mai preparato così bene una gara. Però l'ultima settimana è stata dura per il guaio fasciale al bicipite femorale sinistro che lo ha costretto a saltare due gare, a sedute di fisioterapia e allenamenti differenziati.

"Sto molto meglio - ribadisce -, sono stati giorni un po' complicati però fortunatamente l'ecografia di ieri ci ha dato un esito positivo, mi hanno detto che posso ripartire al 100%, va bene così". "La pressione c'è - prosegue -, la paura c'è, l'ansia di non essere pronto abbastanza ma sono cose normali quando si tiene davvero molto a qualcosa e si lavora con tutto se stesso. Io la pressione se non ce l'ho la cerco, mi piace avere le spalle al muro e tirar fuori il meglio di me". A scopo precauzionale, non salterà venerdì prossimo ad Ancona: meglio evitare rischi prima della gara che conta.

C'è però un altro sogno avverato per Tamberi, quello cullato sin da bambino: rappresentare le Marche regione dove è nato, cresciuto, si allena e che adora: "nelle Marche si respira un'aria unica e ogni volta che torno a casa mi sento tranquillo sereno". Il sostegno e l'orgoglio della regione, nelle parole del presidente Francesco Acquaroli che ha parlato di una "grandissima soddisfazione per la comunità marchigiana" per Tamberi portabandiera azzurro e testimonial: "L'umiltà" e la capacità di sapersi rialzare dopo gravi infortuni, come hanno fatto le Marche con tante calamità tra cui il sisma, ha rimarcato il governatore, "accomunano la Regione e Gimbo in questa sfida straordinaria".

