Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno conquistato l'argento nel sincro da 3 metri ai Mondiali degli sport acquatici di Doha 2024. Si tratta della prima medaglia assoluta nella specialità per l'Italia, oltre che la prima conquistata in questa edizioni dei mondiali. L'argento vale anche come pass olimpico per Parigi 2024.



