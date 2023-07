Pisani, atleti paralimpici in Polizia saranno d'esempio

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Tutti dobbiamo fare sempre qualcosa di più e voi siete la dimostrazione concreta che è possibile.

Voi a noi potete insegnare e penso che la vostra presenza in Polizia sarà d'esempio. Ci darete la forza per fare di più".

Così Vittorio Pisani, Capo della Polizia, durante la cerimonia di giuramento di 13 atleti paralimpici al corpo della Polizia di stato presso la sede del Cip.

"E' un evento straordinario, perché qui l'importante non è la medaglia - ha aggiunto - L'importanza è il vostro esempio di vite straordinarie. E a questo voglio dedicare qualche parola: siete un esempio di coraggio e forza d'animo. Va detto grazie a voi e ai vostri genitori, perché conosco l'apprensione che i genitori hanno per i propri figli e immagino l'amore che vi hanno dedicato". (ANSA).