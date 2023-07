Rugby: Mondiali U.20; Fiji-Italia 41-26

(ANSA) - PAARL, 09 LUG - La nazionale delle Fiji ha battuto l'Italia per 41-26 (24-12) in una partita della poule dal nono al 12/o posto dei Mondiali Under 20 di rugby, in corso di svolgimento in Sudafrica. Gli azzurri hanno disputato un match con poca lucidità nella lettura difensiva e meno efficacia del solito in fase di conquista e sul breakdown. Così hanno pagato un conto salatissimo contro i figiani.

Ora questa sconfitta costringe il team del ct Brunello a giocarsi il tutto per tutto nell'ultima gara, in programma venerdì prossimo, contro la perdente tra Argentina e Giappone: quello fra azzurri e Pumitas o nipponici sarà lo spareggio per evitare la retrocessione nel Trophy che, in pratica, è la serie B della massima competizione giovanile.