Azzurri d'Italia, 'La Staffetta' arriva a Milano

Dopo l'undicesima tappa, da Lecco a Varese, che si è svolta ieri, oggi gran finale a Milano, città simbolo dell'amore e della passione per la "Maglia Azzurra", con la linea del traguardo in Darsena.

La "Staffetta Azzurra" ha percorso quasi mille chilometri del nostro Paese, distanza suddivisa in 12 tappe e ha visto la partecipazione in questi 3 mesi di 700 tra Azzurri, olimpici e paralimpici. Un evento che ha unito atleti normodotati e diversamente abili in un percorso a tappe all'insegna dell'inclusione e accompagnato dalla Fiaccola di Cortina '56. I partecipanti all'evento hanno avuto modo di percorrere le distanze a piedi, di corsa, in bici, in moto, handbike e carrozzina, utilizzando in alcuni tratti anche la canoa con gli armi di canottaggi e la vela e i pattini: una scelta fatta per coinvolgere il maggior numero di atleti, di ogni genere, età e disciplina. Fondamentale in ogni tappa il coinvolgimento tappa ha visto il coinvolgimento diretto di tutte le sezioni Anaoai, fondamentali nel coinvolgimento della popolazione e delle amministrazioni comunali. Ora le celebrazioni per i 75 anni dell'Associazione Nazionale Atleti e Olimpici Azzurri continuano con la prossima tappa il 9 settembre con il progetto "Annulliamo le Distanze", traversata non agonistica a nuoto dello Stretto di Messina che coinvolgerà 4 sezioni dell'associazione (Reggio Calabria, Messina, Catania e Palermo). Un modo per rappresentare il concetto di unione e della cultura dell'inclusione in un percorso di 3,5 km che vedrà il ritorno in acqua di Novella Calligaris, prima atleta italiana a vincere una medaglia olimpica nel nuoto e presidente di Anaoai, a 50 anni esatti dal suo record del mondo negli 800 sl, raggiunto il 9 settembre del 1973 a Belgrado, e con il solo obiettivo di fare da propulsore a tutti quei valori che lo sport e la maglia Azzurra devono testimoniare quotidianamente. Da ottobre poi mostra fotografica itinerante, dal titolo "Tutte le Sfumature dell'Azzurro".

