Vela: conclusa la Transpac, Soldini 2/o con Maserati Multi 70

Giovanni Soldini e l'equipaggio di Maserati Multi70 hanno tagliato il traguardo della 52a edizione della Transpacific Yacht Race (Transpac) in seconda posizione.

Il team guidato dal velista italiano ha concluso la regata alle spalle di MOD70 Orion, con skipper Justin Shaffer, che ha terminato la prova in 4 giorni 17 ore e 48 minuti e un margine di vantaggio di 6 ore.

Il team a bordo con Soldini, composto da Guido Broggi, Oliver Herrera Perez, Francesco Malingri, Francesco Pedol, Matteo Soldini e Lucas Valenza-Troubat (partito da Los Angeles sabato scorso) dopo aver percorso 2324 miglia nell'Oceano Pacifico, ha concluso la prova in 4 giorni, 23 ore, 55 secondi.

Argo, il terzo concorrente nella classe dei MOD70, si è invece ritirato a poche ore dal via per un'avaria al motore.

"È stata una regata difficile per noi - le parole di Giovanni Soldini -. Siamo partiti con un po' di handicap soprattutto sulle vele. Un peccato perchè a parte la prima fase di regata in cui c'è stato poco vento, poi erano veramente condizioni da volo stabile super. Complimenti agli avversari che hanno fatto una regata splendida, sono sempre stati molto veloci e non hanno sbagliato mai niente e non c'è stata storia. E complimenti anche al mio super equipaggio. Speriamo vada meglio la prossima".

