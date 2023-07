Scherma: gli azzurri ai Mondiali di Milano, torna Arianna Errigo

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Tante conferme dopo gli Europei da record tra Plovdiv e Cracovia, ma anche grandi rientri nelle convocazioni degli azzurri per i Campionati del mondo di scherma, in programma a Milano dal 22 al 30 luglio e validi anche per la qualifica olimpica ai prossimi Giochi di Parigi. I ct Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zanotti per la sciabola e Dario Chiadò per la spada hanno scelto di varare tutti e tre, in un caso ciascuno, la "staffetta" di uno dei componenti tra la prova Individuale e quella a Squadre. Spicca tra le fiorettiste il ritorno di Arianna Errigo. Neo mamma di due gemelli, la pluri-medagliata campionessa del fioretto azzurro è pronta all'ennesima sfida: sarà impegnata in entrambe le gare, sia da "solista" che da capitana del team femminile.

Con Errigo, il ct Cerioni ha scelto Alice Volpi, Martina Favaretto e Martina Batini, quest'ultima - campionessa europea in carica - solo per la competizione individuale, mentre a squadre sarà Francesca Palumbo a ricomporre lo stesso quartetto che un anno fa vinse il titolo mondiale al Cairo.

Nel fioretto maschile piena fiducia ai quattro trionfatori di Cracovia: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e il "doppio oro europeo" Filippo Macchi rappresenteranno l'Italia al Mondiale di Milano sia nella gara Individuale che nel Team Event (indicato come riserva Guillaume Bianchi). Nella sciabola "staffetta" nelle prove maschili: doppio impegno per Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo; Riccardo Nuccio disputerà solo la prova individuale, mentre in quella a squadre Enrico Berrè, rientrerà nel quartetto a cui tanto ha dato negli ultimi anni. Tra le sciabolatrici, sono punti fermi le convocate Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile (sarà riserva Eloisa Passaro). Nella spada uomini il ct Chiadò ha scelto per il doppio impegno Davide Di Veroli, Federico Vismara (rispettivamente oro e argento individuali all'Europeo) e Gabriele Cimini; solo competizione individuale per Valerio Cuomo, mentre Andrea Santarelli gli subentrerà per la gara a squadre. Quartetto fisso per la spada femminile con Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio (riserva Giulia Rizzi). (ANSA).