Fisichella 'vorrei tornasse la Formula 1 al Mugello, è unico'

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 07 LUG - "Eccome se mi piacerebbe rivedere la Formula 1 al Mugello, penso che lo vorrebbero anche tutti i piloti di F1". A parlare è stato l'ex pilota di F1 Giancarlo Fisichella, presente all'autodromo del Mugello per disputare la seconda gara stagionale del Campionato italiano gran turismo endurance alla guida di una Ferrari 488 della scuderia Baldini in coppia con il bresciano Tommaso Mosca.

"Non conosco gli aspetti politici e finanziari e cosa debba servire per riportare qui la massima serie - ha proseguito il pilota romano - ma il Mugello è unico". Fisichella, oltre a correre nel Gt, sta anche seguendo, in veste di osservatore e talent scout, alcuni piloti che stanno disputando campionati dedicati alle giovanissime leve, veri e propri trampolini di lancio per una eventuale carriera nel motorsport: "Abbiamo un grande pilota che sta crescendo, Andrea Kimi Antonelli (bolognese di 16 anni), ha vinto lo scorso anno la Formula 4 e questa stagione è sempre nelle prime posizioni della Formula Regional - ha spiegato Giancarlo - Anche io sto seguendo dei piloti che questo fine settimana correranno qui al Mugello in Formula 4, speriamo di poterli vedere sul podio". (ANSA).