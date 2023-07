Denunce ginnaste: Corradini, io ancora in cura dallo psicologo

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Sono andata via perché non riuscivo più a stare a Desio. E' successo quando mia madre è stata trasferita in Francia. Non riuscendo più a star lì ho chiesto di poter andare con lei. Dopo sono andata anche da uno psicologo dal quale sono in cura tutt'oggi". Così Nina Corradini, ex farfalla che ha denunciato gli abusi psicologici nel suo periodo all'accademia, ha risposto durante l'udienza davanti al tribunale federale nazionale che vede accusate l'ex dt e allenatrice delle farfalle, Emanuela Maccarani, e la sua assistente, Olga Tishina. Raccontando la sua giornata tipo a Desio si è soffermata sul momento della pesa. "A turno salivamo sulla bilancia e il mio ricordo è negativo perché anche se aumentavamo di uno o due etti venivano fatti commenti ad alta voce e davanti a tutti", ha aggiunto. Il Tfn chiede di precisare che commenti le venissero fatti e la Corradini risponde: "La maggior parte "come fai a guardarti allo specchio" oppure "ma non ti vergogni?". E la maggior parte delle volte erano riferiti a me, Anna Basta e Talisa Torretti. Poi non sempre finivano lì perché c'erano anche strascichi in allenamento". Corradini conferma che questi commenti venivano fatti "a turno da tutte le allenatrici, da Olga Tishina e a volte anche dalla Maccarani".

(ANSA).