Pallavolo: Nations League; Italia-Canada 3-2

(ANSA) - PASAY, 06 LUG - L'Italia ha battuto il Canada per 3-2 (25-14; 23-25; 25-20; 23-25; 15-9) in una partita nella Nations League di pallavolo maschile. Per gli azzurri, campioni del mondo in carica, si tratta della settima vittoria stagionale nel torneo internazionale itinerante, che vale anche il quarto posto provvisorio in classifica, con 20 punti. Come dire che l'Italvolley ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla Final Eight. (ANSA).