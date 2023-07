Iapichino,'vittoria Coppa Europa è stata emozione per tutti'

(ANSA) - FIRENZE, 06 LUG - "La vittoria della Coppa Europa è stata un'emozione fortissima per tutti, e spero si possano ripetere presto soddisfazioni di quel calibro lì". Lo ha detto Larissa Iapichino, lunghista reduce dalla vittoria della tappa di Stoccolma della Diamond League, chei ha ricevuto il premio internazionale Fair Play Menarini. "Un orgoglio già in sé - ha detto ancora Larissa - ma poi è stato magico essere premiata da due leggende dell'atletica e dello sport come Tommie Smith e Edwin Moses. Sono veramente emozionata, non mi succede facilmente ma questa volta sono stata messa alla prova".

La prossima settimana Iapichino volerà in Finlandia per i Mondiali Under 23, "che probabilmente sarà il mio ultimo campionato giovanile", ha spiegato, mentre successivamente prenderà parte alla tappa di Monaco della Diamond League. "Devo molto anche a quanto avvenuto l'anno scorso - ha detto l'atleta - che è stato un anno 'no' ma è stato un anno di esperienza, che mi ha fatto capire tante cose. Sono sicura che ci saranno altri periodi un po' più negativi rispetto ad altri, adesso sicuramente sto passando un bellissimo periodo, però sono consapevole di avere tutte le armi giuste per potermi rialzare, per poter cercare di fare del mio meglio". (ANSA).