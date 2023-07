Cozzoli, 'vogliamo rafforzare la sinergia comuni-Sport e Salute'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Con i comuni vogliamo rafforzare le nostre sinergie sia sul fronte sociale che sul fronte industriale. Noi vogliamo crescere nella sinergia con loro anche nell'organizzazione degli eventi sportivi che possono determinare sviluppo economico, indotto economico, turismo e diffusione della pratica sportiva". Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, a margine dell'evento Missione Italia alla Nuvola di Roma. "I comuni sono i migliori alleati di Sport e Salute e nonostante la pandemia in tre anni siamo arrivati in 4mila comuni e ora vogliamo arrivare negli altri 4mila - ha proseguito - Vogliamo farlo condividendo con i comuni progettualità sportive al servizio delle persone e delle comunità. Inoltre vogliamo affermare un ruolo nuovo rispetto al Pnrr, perché i comuni che si sono affidati a Sport e Salute hanno visto realizzate le proprie progettualità, anticipando il target di un mese rispetto a quelli previsti dalla commissione europea. Era nostro dovere accompagnare i comuni in questa sfida vinta". (ANSA).