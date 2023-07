Abodi, 'responsabilità sociale sia parte naturale di tutti'

(ANSA) - FIESOLE, 06 LUG - "Il rispetto, la cultura sportiva e la responsabilità sociale sono elementi che dovrebbero essere parte naturale della vita di ogni individuo, a partire dalla scuola: purtroppo non è sempre così". Lo ha affermato Andrea Abodi, ministro dello Sport, in occasione del premio internazionale Fair Play Menarini a Fiesole. Abodi ha ottenuto questo riconoscimento nel 2016, da presidente della Lega B di calcio.

Per il ministro, quella del premio Fair Play Menarini, è "una tradizione che nel tempo si è rinnovata e arricchita, anno dopo anno, di un bagaglio prezioso il cui contenuto sono i valori e le esperienze, all'insegna di lealtà e rispetto delle regole che sono la base per una sana competizione nella quale il superamento dell'avversario passa prioritariamente per la crescita personale, con l'ambizione di migliorarsi sempre".

