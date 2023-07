Abodi, 'le nomine di Sport e Salute il prima possibile'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Le nomine di Sport e Salute? Il prima possibile, ma per ora non ci sono novità". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine dell'evento Missione Italia sul rinnovo dei vertici dell'ente sportivo. "Oggi ci sarà un Consiglio dei Ministri, ma non ne parleremo perché non è un tema da CdM", ha concluso. (ANSA).