Tour: puntine e chiodi in strada, polemica tra i corridori

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Montano le polemiche tra i corridori del Tour de France, dopo che ieri alcuni ciclisti hanno forato a causa di chiodini e puntine da disegno lanciate "da qualche imbecille" in strada poco prima dell'arrivo a Bayonne.

Il francese Lilian Calmejane, dopo la tappa, ha postato sui social un video dove mostra la sua ruota con una decina di puntine da disegno bianche conficcate nello pneumatico: "Grazie per questa specie di idiozia umana. Penso di non essere stato l'unica vittima di forature nel finale. Sappiate che si può cadere e farsi realmente male con questo genere di stupidaggini", ha scritto Calmejane. Tra i tanti che hanno bucato ieri anche Alexey Lutsenko, costretto a cambiare bici in gara.

Già nel corso della prima tappa molti ciclisti avevano forato per la presenza di chiodini in strada. (ANSA).