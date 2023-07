Rugby: Mondiali U.20; Georgia-Italia 30-17

(ANSA) - STELLENBOSCH, 04 LUG - Niente sogno semifinali per la nazionale italiana Under 20 di rugby impegnata nel Mondiale di categoria in Sudafrica. Infatti gli azzurri del ct Brunello, reduci dalla clamorosa vittoria contro la squadra padrona di casa, hanno perso per 30-17 contro la Georgia in un match del terzo e ultimo turno della fase a gironi, Così ora per conoscere il destino di questa Italrugby bisognerà attendere la sfida di questa sera tra Argentina e Sudafrica, intanto il risultato di oggi contro l'Italia consente alla Georgia di raggiungere quota 9 punti. Se questa sera l'Argentina dovesse vincere senza bonus contro i sudafricani, i 'Lelos' (soprannome dei georgiani) saranno primi nel girone e quindi semifinalisti del Mondiale giovanile. Più probabilmente dovranno accontentarsi di una seconda piazza, ma otterranno comunque il miglior risultato della loro storia in questo torneo iridato. Quanto all'Italia, a secondo del risultato fra 'Pumitas' e Sudafrica giocherà nel tabellone per i piazzamenti dal quinto all'ottavo oppure in quello dal nono al 12/o. (ANSA).