Bezzecchi ha preso la patente, ora può guidare in strada

Sulle piste del Motogp è uno dei migliori piloti al mondo ma Marco Bezzecchi, 24enne riminese che corre con una Ducati del team di Valentino Rossi, non poteva guidare la moto in strada fino a ieri, quando ha brillantemente superato l'esame per la patente.

Come riporta il Resto del Carlino di Rimini, ieri Bezzecchi, secondo all'ultimo gp di Assen, terzo nel mondiale piloti, ha fatto l'esame all'autoscuola Bassani di Pesaro: prima il percorso con i birilli, poi il test su strada e tutto è andato liscio.

"Marco è stato prudente - ha raccontato al giornale l'ingegner Massimo Papa della motorizzazione di Pesaro che ha fatto l'esame - e non è una cosa nuova per i piloti che in genere sono molto più precisi e attenti alla guida di qualsiasi altra persona, hanno più paura degli altri sulla strada, mentre il ragazzino normale si sente più sicuro e spavaldo. I piloti sono abituati a guardare sempre a destra e sinistra perché sanno che il pericolo sta sempre dove uno meno se lo aspetta".