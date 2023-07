Milano-Cortina: Malagò, fiducioso ma tutto ruota su impianti

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Sono ottimista di natura e ho grande fiducia, ma bisogna essere realisti. Mi confronto in modo collaborativo e propositivo sia con il Cio, nostro partner, sia con la fondazione Milano-Cortina e il Governo: stiamo all'inseguimento perché questo è il Paese, questa è la realtà inequivocabile". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato della preparazione dei Giochi di Milano-Cortina a Sky Sport. "Siamo in buona compagnia con tante altre scadenze di cui non parlo. E purtroppo non è scontato che uno arrivi al tempo giusto e al momento giusto con i compiti fatti - ha aggiunto - Bisogna mettersi in condizione di non arrivare in una situazione di rischio. Stiamo lavorando con grande senso della responsabilità per questo.Tutto ruota intorno alla vicenda impiantistica". Poi ancora: "Si parla spesso degli stadi, ma i palazzetti dello sport dove si gioca a pallacanestro e pallavolo, sono addirittura di una generazione precedente ai campi di calcio. Com'è possibile che in 50 anni siamo rimasti così indietro a fronte di risultati sportivi così strepitosi?".

Una considerazione anche fin vista di Parigi 2024: "La volata è cominciata da poco. Ci saranno momenti di dispiacere, di rabbia e di delusione. Ma credo che abbiamo seminato bene". (ANSA).