Golf: incinta di 7 mesi, Amy Olson giocherà US Women's Open

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Incinta di 7 mesi, Amy Olson dal 6 al 9 luglio sarà tra le protagoniste, in California, dello US Women's Open. Al Pebble Beach Golf Links di Pebble Beach, tra le 156 concorrenti in gara ci sarà anche la proette americana che, il prossimo 11 luglio, festeggerà il 31esimo compleanno.

"Quando ho scoperto di essere incinta, ho mandato un messaggio ad alcune delle mamme-giocatrici del LPGA Tour. Ho chiesto loro consiglio e tante mi hanno risposto che hanno giocato tra la 28esima e la 30esima settimana di gravidanza. La mia è una situazione particolare visto che quando scenderò in campo entrerò nella 31esima settimana. Il golf, così come il diventare mamma, è sempre stato il mio grande sogno. Penso di essere in grado di poter fare entrambe le cose e non voglio certo metterle in contrasto tra loro", la testimonianza della Olson che, nel 2020, proprio allo US Women's Open sfiorò l'impresa classificandosi seconda. (ANSA).