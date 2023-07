Da NBA a Sei Nazioni, conferme e novità per sport su Sky

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Non solo gli Europei 2024 di calcio, sono diverse le novità annunciate da Sky in occasione della presentazione della nuova offerta. La pay-tv di Comcast ha infatti annunciato anche un nuovo accordo pluriennale con il basket NBA, il Sei Nazioni di rugby fino al 2025 e la vela con il ritorno dell'America's Cup. Eventi che seguiranno una calda estate ricca di grandi eventi tra Nations League, mondiali ed europei di diverse discipline dal nuoto al basket e all'atletica fino al rugby e alla pallavolo, con tanto di canale dedicato, Sky Sport Summer sul 201.

Tutto in attesa poi della partenza della stagione 2023/2024 con oltre 9.000 ore di sport e studi live tra motori, tennis, basket, rugby, golf, atletica, volley, sport americani, padel e tanto altro. A partire dal calcio, che su Sky sarà protagonista nella stagione 2023/24 con Serie A, Serie B, i campionati d'Europa come Premier League, Bundesliga e Ligue 1 e le coppe europee con Champions, Europa e Conference League. (ANSA).