Il Rugby italiano cresce ancora grazie al Sei Nazioni

Il rugby cresce in Italia, soprattutto grazie alla nazionale e alle grandi manifestazioni come il Sei Nazioni, non soltanto in termini di appassionati e simpatizzanti ma anche dal punto di vista finanziario. Nel bilancio di quest'anno le grandi manifestazioni internazionali hanno fruttato ricavi per 24 milioni di euro: è il dato che emerge dalla lettura del bilancio consuntivo del 2022 della Federazione Italiana Rugby.

Il Consiglio Federale della Fir ha approvato a maggioranza il documento contabile che presenta un utile di un milione e mezzo di euro a netto delle quote di ammortamento e gli accantonamenti.

Emerge, quindi, anche il recupero del disavanzo preventivo di 7.5 milioni. Trentasette milioni sono investiti nell'attività sportiva d'elite e di base.

Da notare che i 24 milioni di ricavi da manifestazioni internazionali, su tutte evidentemente il Sei Nazioni, ammontano al 64% del valore complessivo della produzione federale. L'anno precedente incidevano per il 47%. Dalle sponsorizzazioni arrivano altri 3,4 milioni di ricavi.

Complessivamente le entrate del 2022 sono state pari a € 45.227.239.

Questi numeri, nelle intenzioni della Fir, consentiranno uno sviluppo impiantistico a sostegno delle attività sportive.

