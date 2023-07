Auto: Faggioli vince la Rieti Terminillo nel Civm

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - La 58^ Rieti Terminillo Enel X-Way porta la firma di Simone Faggioli che su Norma M20 FC Zytek ufficiale ha alzato la 56^ Coppa Bruno Carotti, coprendo i 13,45 Km di tecnico e selettivo tracciato in 4'48"72. Il pilota fiorentino della Best Lap che ha portato a otto le vittorie alla gara organizzata dall'AC reatino presieduto da Alessandro de Sanctis e diretto da Ottavio Busardò. Seconda posizione per l'abruzzese Stefano Di Fulvio che su Osella PA 30 ha progredito di una posizione rispetto al 2022.

Terza piazza per il brillante lucano Achille Lombardi su Osella PA 2000 turbo, autore di una salita di gara decisamente aggressiva. "Ci siamo riscattati dopo i problemi avuti ad Ascoli - ha dichiarato Faggioli al traguardo - adesso ci siamo di nuovo e continuiamo su questa strada per progredire nello sviluppo secondo le nuove regole".

Ottima prestazione chiusa ai piedi del podio per il giovane trentino Filippo Golin, migliore delle sportscar Motori Moto sull'Osella PA 21 Jrb BMW da 1000 cc., seguito dal kartista senese Mirko Torsellini sulla Nova Proto NP 03 Aprilia.

Con il sesto posto assoluto il frusinate Alberto Scarafone su Osella PA 21 Honda è stato il primo laziale a tagliare il traguardo. Il pilota di Alatri alfiere Vimotorsport con il successo in gruppo CN, ha allungato nella categoria tricolore.

Seconda piazza di N e 7° nella generale il calabrese Rosario Iaquinta anche lui sulla Osella PA 21, ancora non al top del potenziale, seguito dal bologneseMarco Capucci, anche lui sulla PA 21 e terzo di CN. Top ten completata da due monoposto, la Gloria C8P BMW dell'Ascolano Andrea Vellei e la Wolf GB 08 Thunder dell'abruzzese Vincenzo Ottaviani. (ANSA).