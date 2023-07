Vela: Los Angeles-Honolulu, partita la Transpac con Soldini

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - E' partita da Los Angeles la 52/a edizione della Transpacific Yacht Race (Transpac) anche per la classe dei multiscafi che si è unita al resto della flotta già in regata. Da Pt. Firmin Giovanni Soldini e i compagni di equipaggio navigheranno su Maserati Multi70 per 2225 miglia fino al traguardo al largo di Diamond Head, Honolulu, Hawaii, sfidando i due MOD 70 americani Argo, con skipper Jason Carroll e navigatore Brian Thompson, e Orion, con skipper Justin Shaffer.

"Avremo un grosso buco di vento per le prime 10 ore - ha detto Soldini prima della partenza -. Bisognerà fare una rotta abbastanza alta, a rischio di collisioni con oggetti galleggianti e anche dal punto di vista tecnico sarà una regata per noi sicuramente dura perché non saremo volanti. Abbiamo avuto un problema doganale con il container di appoggio e perciò non potremo contare sul set di vele più performanti e sui foil volanti, ed è un peccato perché nelle transoceaniche danno il meglio di sé. Ma come al solito venderemo cara la pelle". Il team è composto da Soldini, Guido Broggi, lo spagnolo Oliver Herrera Perez, Francesco Malingri, Francesco Pedol, Matteo Soldini (il nipote di Giovanni) e il francese Lucas Valenza-Troubat. (ANSA).