Tiro a volo: vittorie Sollami e Grioni chiudono la Green Cup

(ANSA) - MASSA MARTANA, 02 LUG - La 13/a edizione della 'Italian Open Beretta Green Cup' di Fossa Olimpica si chiude con la vittoria di Martina Grioni e Fabio Sollami nelle due classifiche delle Ladies e degli ID, tiratori con esperienza internazionale. Una kermesse di primissimo livello, che ha portato sulle pedane del Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana 245 tra i migliori specialisti al mondo e che ha visto l'Italia ben figurare in tutte le classifiche.

Nel ranking degli ID è stato Sollami, siciliano di Caltanissetta, a meritare il massimo degli onori. La sua cavalcata verso la vetta del podio non è stata priva di insidie.

Entrato in finale con il punteggio di 120/125 +3 dopo uno spareggio, per mettersi al collo la medaglia d'oro ha dovuto affrontarne un altro. Suo avversario è stato l'azzurro Erminio Frasca, poliziotto pontino, che lo ha raggiunto sul punteggio di 45/50. Alla fine il siciliano ha avuto la meglio con +7 contro il +6 del rivale. Sul podio è salito anche l'indiano Bhowneesh Mendiratta, medaglia di bronzo con 34/40. L'altro azzurro Valerio Grazini, carabiniere di Viterbo, è stato il migliore nelle qualificazioni con il punteggio di 124/125 ma poui ha chiuso al quinto posto con 23/30.

Nella prova femminile Martina Grioni, anche lei dei Carabinieri, non ha avuto alcun timore reverenziale nei confronti di due tiratrici blasonate come l'azzurra Alessia Iezzi e la francese Melanie Couzy, entrambe protagoniste delle maggiori competizioni internazionali, e si è presa l'oro con 113/125 +3 e 43/50. Alla Iezzi è andato l'argento con 119/125 e 41/50, bronzo a Couzy con 117/125 e 32/40. (ANSA).