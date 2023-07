Tennis: problemi a un polso, Kyrgios rinuncia a Wimbledon

(ANSA) - LONDRA, 02 LUG - L'australiano Nick Kyrgios, infortunato a un polso, ha annunciato domenica sera che non giocherà il torneo di Wimbledon, dove l'anno scorso ha raggiunto la finale. "Sono davvero triste di dover rinunciare a Wimbledon quest'anno", ha scritto il n. 33 del mondo in una storia postata su Instagram alla vigilia delle prime partite del Major britannico.

Il 28enne australiano ha spiegato di aver sofferto di dolori al polso la scorsa settimana a Maiorca, mentre si stava allenando in vista proprio di Wimbledon. (ANSA).