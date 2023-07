Manifestanti in pista a Stoccolma, Sibilio rallenta ed è 4/o

(ANSA) - STOCCOLMA, 02 LUG - Non è esattamente il debutto in Diamond League che aveva immaginato Alessandro Sibilio. Nei 400 ostacoli il napoletano delle Fiamme Gialle parte cauto, ma esce bene nel finale e recupera posizioni, per lanciarsi verso il secondo posto dietro all'imprendibile Karsten Warholm. Poi succede qualcosa di inedito, almeno a questi livelli: quattro persone occupano la pista, circa dieci metri prima della linea d'arrivo, dalla settima alla prima corsia. Passa indenne Warholm, che corre in ottava e vince in 47.57. Non l'azzurro, che è il primo ad abbattere uno dei due striscioni sollevati dai manifestanti e rallenta vistosamente. La gara è quindi compromessa: secondo Kyron McMaster (Isole Vergini Britanniche, 48.94), terzo l'estone Rasmus Magi (49.04), quarto Sibilio in 49.11, inevitabilmente un secondo peggio rispetto al successo della scorsa settimana con 48.14 agli Europei a squadre.

"Me ne sono accorto poco prima - le parole dell'azzurro - perciò ho rallentato a quel punto. Sapevo comunque che non si sarebbe andati fortissimo, con questo freddo, e all'inizio non ho fatto una grande gara. Tornerò in pista il 21 luglio a Montecarlo". (ANSA).